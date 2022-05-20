Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

08:15 20 мая Киев, Украина

За президента Украины Владимира Зеленского проголосовали более 3,3 миллиона читателей журнала Time, таким образом он набрал 5% голосов, став самым влиятельным человеком года в списке Time100.

Об этом говорится на сайте журнала.

«Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины», — говорится в сообщении.

На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял третье место с 3,4% голосов. Четвертое место получили медики, которые помогают миру бороться с коронавирусом. А президент США Джо Байден занял пятое место в рейтинге самых влиятельных людей года по версии читателей издания, он собрал 3,1% голосов.





Список Time100 2022 года обнародуют 23 мая, после того, как проголосую редакторы издания.







