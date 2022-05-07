Владимир Зеленский рассказал о запуске глобальной инициативы United24

12:29 05 мая Киев, Украина

В рамках глобального проекта United24, который призван в течение 24 часов эффективно реагировать на возникновение вооруженных конфликтов, катастроф и сохранять человеческие жизни, объявлено о старте платформы сбора средств на нужды Украины.

"Первая составляющая проекта United24 – онлайн-платформа для сбора средств в поддержку Украины. Вскоре к ней присоединятся другие проекты и программы", - сказал Зеленский.

Сделать донат можно в один клик из любой страны мира.

"Присоединяйтесь к United24! Расскажите об инициативе друзьям", - заявил Президент.

United24 - инициатива Президента Украины Владимира Зеленского. Задача фандрейзинговой платформы – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. Денежные средства поступают на счета Национального банка Украины и направляются профильными министерствами на самые главные нужды по трем направлениям: Оборона и разминирование; Медицинская помощь; Восстановление украины.