14:34 17 мая Киев, Украина

Сегодня Украина прощается со своим первым президентом Леонидом Кравчуком. Церемония прощания с первым главой государства проходит в Киеве и началось в 11.00.

Президент Украины Владимир Зеленский простился с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

На церемонии в Украинском доме его сопровождала супруга Елена Зеленская, а также несколько охранников в амуниции. Чета Зеленских была в черных траурных костюмах.

Отметим, что память Кравчука почтили второй, третий и пятый президенты Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

На центральном входе Украинского дома тело Кравчука встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз и братья Суркисы.

Напомним, что первый президент независимой Украины умер 10 мая после длительной болезни. Проблемы со здоровьем у политика начались летом прошлого года. 29 июня 2021 первый президент пропустил торжественное заседание Совета по случаю Дня Конституции из-за операции на сердце.

10 января 2022 Леонид Кравчук отметил 88-летие. А уже в конце месяца он обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФ.