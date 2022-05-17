Владимир Кличко присоединился к брату в Зале боксерской славы

07:28 16 декабря Киев, Украина

Владимир Кличко стал вторым украинцев, после своего брата Виталия, который вошел в Международный зал боксерской славы.

Международное жюри выбрало из 42 претендентов троих новых членов Зала боксерской славы. Ими стали Владимир Кличко и американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд, сообщило издание boxingscene.com.



Голосование произошло 31 октября, его результаты объявили 15 декабря, а церемония включения состоится 14 июня следующего года.



Издание отмечает, что Владимир Кличко (64-5, 54 нокаута), доминировавший в супертяжелом весе в течение десяти лет, провел больше боев за титул чемпиона в супертяжелом весе (29), чем кто-либо в истории. Он удерживал титул 9 лет, 7 месяцев и 7 дней, дольше, чем любой чемпион в тяжелом весе, кроме Джо Луиса. Кличко также защитил титул подряд больше раз (18), чем любой тяжеловес, кроме Луиса (25, абсолютный рекорд для любого дивизиона) и Ларри Холмса (20). Кличко также объединил три основных пояса и стал золотым призером Олимпийских игр 1996 года.



Виталия Кличко включили в Зал славы еще в 2018 году. Теперь Кличко станут третьими братьями в Зале славы, вслед за Майком и Томми Гиббонсами, Анджело и Крисом Данди.



Ранее боксер мог быть включен в Зал славы только через пять лет после завершения карьеры, но два года назад срок ожидания уменьшили до трех лет.