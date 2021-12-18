Владельцы баров и ресторанов протестуют против бизнес-неравенства

12:42 15 Июль Киев, Украина

Рестораторы Киева возмущены тем, что не могут работать после 23:00, в то время как некоторые их коллег, относящиеся к категории избранных, позволяют себе нарушать закон.

Активисты выставили в центре столицы пустые стулья в знак протеста против запрета на работу заведений общественного питания после 23:00. На некоторых красуются таблички "Где есть совам?" и "Хочу как "Велюр!", намекающие на неравные права для предпринимателей.

Рестораторы обратили внимание, что запрет правительства коснулся в первую очередь ночных клубов, где люди не соблюдают меры безопасности, в частности, дистанцию. В то же время они недоумевают, почему ресторанам и кафе нельзя работать ночью точно так же, как днем. В связи с карантином многим предприятиям не хватает доходов, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам.

"Заведения общественного питания просто попали под раздачу. Если им можно работать днем и вечером, то почему нельзя разрешить работать ночью. После 23 часов вирус ведет себя точно так же, как и в маршрутках в 9 утра, где концентрация людей намного выше", - отметил один из протестующих.

Участники акции гремят посудой, чтобы привлечь внимание. Они также растянули большой плакат с надписью: "Пустые стулья - пустые заведения". К месту происшествия уже съехались сотрудники полиции, однако не вмешиваются в процесс.