Владельцы баров и ресторанов протестуют против бизнес-неравенства

Рестораторы Киева возмущены тем, что не могут работать после 23:00, в то время как некоторые их коллег, относящиеся к категории избранных, позволяют себе нарушать закон.
Активисты выставили в центре столицы пустые стулья в знак протеста против запрета на работу заведений общественного питания после 23:00. На некоторых красуются таблички "Где есть совам?" и "Хочу как "Велюр!", намекающие на неравные права для предпринимателей.
Рестораторы обратили внимание, что запрет правительства коснулся в первую очередь ночных клубов, где люди не соблюдают меры безопасности, в частности, дистанцию. В то же время они недоумевают, почему ресторанам и кафе нельзя работать ночью точно так же, как днем. В связи с карантином многим предприятиям не хватает доходов, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам.
Участники акции гремят посудой, чтобы привлечь внимание. Они также растянули большой плакат с надписью: "Пустые стулья - пустые заведения". К месту происшествия уже съехались сотрудники полиции, однако не вмешиваются в процесс.
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