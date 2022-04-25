Виртуальный благотворительный забег в поддержку Украины перечислил более 147 тысяч гривен

Благотворительный забег RUN WITH UKRAINE ONLINE перевел первые собранные средства в поддержку Вооруженных сил Украины.
Средства перечислили в Благотворительный фонд Сергея Притулы, занимающийся адресной помощью частям ВСУ и закупкой необходимой техники, экипировки, медикаментов и транспорта для военных, защищающих нашу жизнь и свободу.
Это только первый взнос, сделанный из собранных в забеге средств. Проект продолжается, поэтому приглашаем участников присоединяться и бежать на поддержку Украины и ВСУ.
Регистрация на благотворительный забег продолжается, а общая цель — всем вместе пробежать символические 6993 километра, длину государственной границы Украины.
Участники могут выбрать, какую преодолевать расстояние: 1 км (детская дистанция), 21 км, 42 км, или пробежать или просто пройти любую другую дистанцию. День, время, маршрут и место забега каждый выбирает самостоятельно.
Каждый финишер забега получит особую медаль-оригами в форме Аиста. Это будет медаль, которую участник сделает своими руками, поэтому она будет действительно уникальной в коллекции каждого бегуна.
Регистрация на благотворительный забег продолжается, а общая цель — всем вместе пробежать символические 6993 километра, длину государственной границы Украины.
Участники могут выбрать, какую преодолевать расстояние: 1 км (детская дистанция), 21 км, 42 км, или пробежать или просто пройти любую другую дистанцию. День, время, маршрут и место забега каждый выбирает самостоятельно.
Каждый финишер забега получит особую медаль-оригами в форме Аиста. Это будет медаль, которую участник сделает своими руками, поэтому она будет действительно уникальной в коллекции каждого бегуна.
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