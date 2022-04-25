Виртуальный благотворительный забег в поддержку Украины перечислил более 147 тысяч гривен

06:56 25 апреля Киев, Украина

Благотворительный забег RUN WITH UKRAINE ONLINE перевел первые собранные средства в поддержку Вооруженных сил Украины.

Средства перечислили в Благотворительный фонд Сергея Притулы, занимающийся адресной помощью частям ВСУ и закупкой необходимой техники, экипировки, медикаментов и транспорта для военных, защищающих нашу жизнь и свободу.

"К проекту RUN WITH UKRAINE присоединились не только украинцы, но и бегуны еще из 27 стран мира. Команда Run Ukraine искренне благодарна каждому, кто присоединился к нашей инициативе. Это лишь первый взнос, который мы сделали из собранных в забеге средств. Наш проект продолжается, поэтому приглашаем участников присоединяться и бежать на поддержку Украины и ВСУ“, — отмечают в компании Run Ukraine.

Это только первый взнос, сделанный из собранных в забеге средств. Проект продолжается, поэтому приглашаем участников присоединяться и бежать на поддержку Украины и ВСУ.



Регистрация на благотворительный забег продолжается, а общая цель — всем вместе пробежать символические 6993 километра, длину государственной границы Украины.



Участники могут выбрать, какую преодолевать расстояние: 1 км (детская дистанция), 21 км, 42 км, или пробежать или просто пройти любую другую дистанцию. День, время, маршрут и место забега каждый выбирает самостоятельно.



Каждый финишер забега получит особую медаль-оригами в форме Аиста. Это будет медаль, которую участник сделает своими руками, поэтому она будет действительно уникальной в коллекции каждого бегуна.