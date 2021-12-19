Виновника в смертельной аварии пытались освободить из колонии

15:41 28 Июль Киев, Украина

Отбывающему наказание в исправительной колонии пытались сократить срок наказания. Прокуратура посчитала вынесенное решение об уменьшении срока неправомерным.

В Киевской области из Кагарлыкской исправительной колонии №115, которая расположена в селе Зикрачи, пытались незаконно освободить заключенного, отбывающего наказание за пьяное ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Так, администрация колонии направила в суд ходатайство о замене мужчине, который осужден на пять лет лишения свободы по ч. 2 ст. 286 УК Украины, неотбытой части наказания на более мягкое в виде исправительных работ. Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство, однако прокуратура обжаловала решение, подчеркивая, что объективных причин смягчать осужденному наказание не было.