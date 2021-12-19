Виновника в смертельной аварии пытались освободить из колонии

15:41 28 Июль Киев, Украина

Отбывающему наказание в исправительной колонии пытались сократить срок наказания. Прокуратура посчитала вынесенное решение об уменьшении срока неправомерным.
 
В Киевской области из Кагарлыкской исправительной колонии №115, которая расположена в селе Зикрачи, пытались незаконно освободить заключенного, отбывающего наказание за пьяное ДТП со смертельным исходом.
 
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
 
Так, администрация колонии направила в суд ходатайство о замене мужчине, который осужден на пять лет лишения свободы по ч. 2 ст. 286 УК Украины, неотбытой части наказания на более мягкое в виде исправительных работ. Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство, однако прокуратура обжаловала решение, подчеркивая, что объективных причин смягчать осужденному наказание не было.
 
"По результатам судебного рассмотрения в апелляционной инстанции, апелляционная жалоба заместителя прокурора области удовлетворена, решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, которым отказано в замене осужденному неотбытой части наказания, составляющей более 3 лет", – уточнили в прокуратуре.