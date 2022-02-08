Винница: СБУ и МВД провели антитеррористические учения

19:26 17 Май Киев, Украина

Подразделения по борьбе с терроризмом отработали комплекс совместных действий, направленных на выявление злоумышленников, освобождение заложников и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

«В тренировках принимали участие военнослужащие воинской части 3008 Западного оперативно-территориального объединения Нацгвардии, региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, подразделения Госпогранслужбы, Военной службы правопорядка, патрульной полиции, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления», - говорится в сообщении.

Мероприятия проводились в областном центре и прилегающих районах, привлечено было около 1 000 человек личного состава и 100 единиц спецтехники.

«По легенде тренировок, группа условных «террористов» прибыла на территорию города для совершения диверсионно-террористических действий на объектах повышенной опасности.», - отмечается в сообщении.

Как уточняют в НГУ, главной целью мероприятия было повышение уровня межведомственного взаимодействия и готовности к противодействию возможным диверсионным и террористическим угрозами.



По итогам тренировок, представители Антитеррористического Центра при СБУ провели тщательный анализ каждого из этапов учебной спецоперации и предоставили ее участникам практические рекомендации по повышению эффективности антитеррористической борьбы.