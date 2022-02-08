Винница: СБУ и МВД провели антитеррористические учения

Подразделения по борьбе с терроризмом отработали комплекс совместных действий, направленных на выявление злоумышленников, освобождение заложников и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
Мероприятия проводились в областном центре и прилегающих районах, привлечено было около 1 000 человек личного состава и 100 единиц спецтехники.
Как уточняют в НГУ, главной целью мероприятия было повышение уровня межведомственного взаимодействия и готовности к противодействию возможным диверсионным и террористическим угрозами.
По итогам тренировок, представители Антитеррористического Центра при СБУ провели тщательный анализ каждого из этапов учебной спецоперации и предоставили ее участникам практические рекомендации по повышению эффективности антитеррористической борьбы.
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