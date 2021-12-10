Винница с завтрашнего дня ужесточает карантинные ограничения до 12 апреля

В связи с ухудшением эпидситуации в городе и области, винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении карантинных мер с 3 по 12 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.
В указанный период запрещается:
- проведение всех массовых развлекательных спортивных, рекламных и других мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без участия зрителей;
- проведение культурных массовых мероприятий;
- прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры и прием посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры;
- прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;
- деятельности культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;
- проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
- посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее соискателями, в том числе учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.
Вместе с тем, полиции области совместно с Главным управлением Госпродпотребслужбы в Винницкой области поручено усилить, в пределах компетенции, меры государственного надзора за выполнением субъектами хозяйствования временных рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной болезни.
В указанный период запрещается:
- проведение всех массовых развлекательных спортивных, рекламных и других мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без участия зрителей;
- проведение культурных массовых мероприятий;
- прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры и прием посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры;
- прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;
- деятельности культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;
- проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
- посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее соискателями, в том числе учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.
Вместе с тем, полиции области совместно с Главным управлением Госпродпотребслужбы в Винницкой области поручено усилить, в пределах компетенции, меры государственного надзора за выполнением субъектами хозяйствования временных рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной болезни.
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