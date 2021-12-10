Винница с завтрашнего дня ужесточает карантинные ограничения до 12 апреля

14:28 02 Апрель Киев, Украина

В связи с ухудшением эпидситуации в городе и области, винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении карантинных мер с 3 по 12 апреля.