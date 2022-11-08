Википедия проведет неделю украинского языка

17:21 08 ноября Киев, Украина

К запланированой кампании, с 9 ноября по 30 ноября, могут присоединиться все желающие, сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Продолжается неделя украинского языка, в рамках которого МКИП проводит ряд мероприятий и информационную кампанию. Вместе с общественной организацией Викимедиа Украина мы второй раз проводим Неделю украинского языка в Википедии. Традиция, которую мы начали в прошлом году, прижилась", - отметил глава Минкульта.

Он уточнил, что целью проекта является создание и улучшение как можно большего количества статей по этой тематике в украиноязычном разделе Википедии.