Википедия исправила написание украинской столицы

14:28 18 Сентябрь Киев, Украина

sans-serif;">Википедия использует распространенное в авторитетны х источниках написание слов, Украина добилась, чтобы старый, неправильный вариант "Kiev", сменили на Kyiv.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы "Kiev" во всемирной сети. Отныне "Википедия" пишет Kyiv, а не Kiev!", – написал Кулеба.

По его словам, сложность заключалась в том, что Википедия использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках.

"Многократные доводы украинцев, что он неправильный, не действовали – в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний. Но вода камень точит, а инициированная МИД кампания #KyivNotKiev точит мировое информационное пространство. И вот, наконец, Kyiv стал популярнее в авторитетных источниках, чем "Kiev". Это отличный результат длительных усилий многих людей", – сказал Кулеба.

В 2018 году МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начала онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планировалось обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города Киев (#KyivNotKiev).