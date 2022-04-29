Видеопоздравление президента с годовщиной крещения Киевской Руси

11:28 28 июля Киев, Украина

Владимир Зеленский записал поздравительное видео, адресованное украинскому народу, в котором он вспомнил историю крещения Киевской Руси-Украины.

"Князь Владимир сделал цивилизационный выбор. И через тысячу лет после него Украина является демократическим государством, территорией свободы и уважения, где существует религиозное многообразие и межконфессиональная согласие", - сказал Зеленский.