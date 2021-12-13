Видеопослание Чака Норриса к Александру Лукашенко

Общественность всего мира возмущена жестокостью, с которой подавляют в Беларуси протесты граждан. Свое возмущение проявил и актер с мировым именем Чак Норрис.
Он опубликовал видеоролик, в котором обращается к "Саше ноль процентов". В своем обращении Норрис призвал его остановиться.
Хотя актер не указывает фамилии адресата обращения, называя его "Саша ноль процентов" и "Мистер Таракан", он явно указывает на то, что речь идет о президенте Беларуси Александре Лукашенко.
Чак Норрис заявил, что когда он режет лук, то плачет не он, а лук.
Он призывает "Сашу" остановиться в том, что он делает, иначе он явится в "одну из его резиденций и заставит его плакать".
В соцсетях предполагают, что видео, вероятно, из сервиса Cameo, где звезды читают текст за деньги.
Ранее глава белорусской церкви извинился за свое поздравление Лукашенко с победой на выборах.
Напомним, сегодня Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси, которая, по его словам, угрожает не только республике, но и всему Союзному государству.
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