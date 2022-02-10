Видеообращение президента в связи с годовщиной депортации крымских татар

16:27 18 Май Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский почтил память жертв геноцида крымскотатарского народа в своем видеообращении.

"Сегодня каждый украинец разделяет с крымскими татарами их боль, а значит, сегодня крымских татар в Украине становится по меньшей мере 40 миллионов. И как одна страна и семья мы говорим сейчас не "они", а "мы"", - сказал Зеленский.

Он также вспомнил трагические события депортации крымско-татарского народа в 1944 году.

"Мы не забудем, как нас выгнали из собственного дома и везли несколько недель за тысячи километров от него. Как мы смогли вернуться лишь через 45 лет. Как мы не узнали родной дом, где были стерты исторические названия и достопримечательности. И самое главное. Мы не простим, что 70 лет спустя мы были вынуждены вновь покинуть свой дом из-за российской противоправной аннексии", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также выразил надежду на торжество справедливости и правды, подчеркнув, что Крым будет свободным.