Видеообращение президента в связи с годовщиной депортации крымских татар
16:27 18 Май Киев, Украина
"Сегодня каждый украинец разделяет с крымскими татарами их боль, а значит, сегодня крымских татар в Украине становится по меньшей мере 40 миллионов. И как одна страна и семья мы говорим сейчас не "они", а "мы"", - сказал Зеленский.
Он также вспомнил трагические события депортации крымско-татарского народа в 1944 году.
"Мы не забудем, как нас выгнали из собственного дома и везли несколько недель за тысячи километров от него. Как мы смогли вернуться лишь через 45 лет. Как мы не узнали родной дом, где были стерты исторические названия и достопримечательности. И самое главное. Мы не простим, что 70 лет спустя мы были вынуждены вновь покинуть свой дом из-за российской противоправной аннексии", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства также выразил надежду на торжество справедливости и правды, подчеркнув, что Крым будет свободным.
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