Вице-президент Аргентины предъявила иск к компании Google

Опубликованная в Google информация стала поводом для обращения в суд. Из-за некорректной выдачи поисковика пострадали честь и достоинство высокопоставленного чиновника.

Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер обратилась в суд с жалобой на компанию Google из-за некорректной выдачи в одноименной поисковой системе.

"Сегодня я обратилась в суд с просьбой в срочном порядке провести компьютерную экспертизу в отношении Google, результаты которой послужат доказательством для жалобы", - написала она в четверг в Twitter.

По ее словам, "17 мая Google опубликовал лживую и оскорбительную информацию" о ней. "Нанесенный ущерб должен быть компенсирован", - добавила она.

В документе, поданном юристами Фернандес де Киршнер, которая занимала пост главы государства с 2007 по 2015 годы, говорится, что 17 мая по запросу "Кристина Фернандес де Киршнер" на странице с результатами поиска сверху значилась не ее действующая должность вице-президента, а фраза "вор Аргентинской Республики".

Как утверждает Фернандес де Киршнер, если она выиграет суд и получит компенсацию, то пожертвует эти деньги детской больнице.