Вещи знаменитостей, проданные за баснословные деньги

21:57 29 октября Киев, Украина

Фанаты готовы тратить сумасшедшие деньги, чтобы заполучить личные вещи своих кумиров. Мы собрали 5 самых дорогостоящих лотов за последние два года.

1. Кроссовки Майкла Джордана

Легендарную пару кроссовок Nike шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана продали на аукционе Christie’s в августе 2020-го за $615 тыс. В них звезда баскетбола участвовал в показательном матче в Триесте (Италия) в 1985 году, во время которого разбил щит, забрасывая мяч в корзину. Кроссовки с автографом баскетболиста и осколком щита в подошве стали самыми дорогими в истории аукционов. Предыдущий «обувной» рекорд тоже принадлежал Майклу Джордану. В мае 2020 года пару Nike Air Jordan продали на аукционе за полмиллиона долларов.

2. Отпечатки рук Коби Брайанта

В мае 2020-го на аукционе Julien’s Auctions памятные вещи погибшего в авиакатастрофе игрока НБА Коби Брайанта продали за $202,5 тыс. Самым дорогим лотом стал отпечаток рук спортсмена с церемонии открытия звезды на голливудской Аллее славы у Китайского театра. Неизвестный коллекционер купил их за $75 тыс.





3. Очки Джона Леннона

В декабре прошлого года знаменитые круглые очки Джона Леннона продали на аукционе за $180 тыс., о чём сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s. Певец получил их, когда готовился к роли в фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну» в 1966 году. Спустя время очки стали неотъемлемой частью образа музыканта.





4. Черновик Элтона Джона

В декабре 2019 года первый рукописный черновик Элтона Джона с текстом песни Your Song продали на аукционе за $240 тыс. Причём текст написан рукой Берни Топина, с которым музыкант сотрудничал много лет. Элтон Джон говорил, что сочинил эту композицию за несколько минут.

5. Старый свитер Курта Кобейна

В октябре 2019-го на аукционе в Нью-Йорке с молотка ушёл самый знаменитый свитер в истории музыки. Он принадлежал лидеру американской рок-группы Nirvana Курту Кобейну. В вязаном кардигане болотного цвета с оторванной пуговицей музыкант выступал на концерте MTV Unplugged в ноябре 1993 года, менее чем за полгода до смерти. Заношенный свитер в пятнах и с прожжёнными дырками от сигарет купили за $334 тыс.