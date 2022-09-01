«Вернись живым» и турецкая компания Baykar подписали меморандум о партнерстве

17:36 04 августа Киев, Украина





Все детали будущего взаимодействия пока не раскрывают, но партнеры «пришли к соглашению о внедрении международных стандартов для развития сотрудничества и привлечении других представителей к такому сотрудничеству». Вернись живым» и турецкая компания по производству беспилотников Baykar подписали в Стамбуле меморандум о партнерстве, сообщают в фонде.Все детали будущего взаимодействия пока не раскрывают, но партнеры «пришли к соглашению о внедрении международных стандартов для развития сотрудничества и привлечении других представителей к такому сотрудничеству».

«Нам есть, что друг другу дать в этом сотрудничестве, мы уверены в том, что совместными усилиями выйдем на новые горизонты, прежде всего, демонстрации человечности и победы Украины», – считает директор компании Baykar Халук Байрактар.

"Как институция, мы осознаем, что российско-украинская война, к сожалению, не закончится завтра, и поэтому нацелены на последовательную работу в долгую. 24 февраля все изменило, и мы очнулись в новой реальности вокруг. Отныне не только государство является игроком на международном уровне вооружения страны, но и фонды, такие как наш. И мы готовы к этому приобщаться и оказывать плечо поддержки государству, в частности изделиями военного назначения", – прокомментировал директор фонда Тарас Чмут.

Турецкая компания Baykar с 2000 года занимается производством БПЛА. Но с момента основания в 1986-м предприятие сконцентрировалось на производстве автомобильных запчастей. Впоследствии это направление вытеснило конструирование беспилотных авиационных комплексов. Компания известна, в частности, ударными беспилотниками, такими как Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.



Фонд «Вернись живым» приобрел и доставил в Украину комплекс Bayraktar TB2, общей стоимостью более 16,5 миллиона, а также купил 20 беспилотников PD-2 с передвижными наземными станциями, общей стоимостью примерно 8,5 миллиона долларов.



Также «Вернись живым» стал первым в Украине благотворительным фондом, получившим право покупать из-за границы товары военного назначения.