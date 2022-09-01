«Вернись живым» и турецкая компания Baykar подписали меморандум о партнерстве

«Вернись живым» и турецкая компания по производству беспилотников Baykar подписали в Стамбуле меморандум о партнерстве, сообщают в фонде.
Все детали будущего взаимодействия пока не раскрывают, но партнеры «пришли к соглашению о внедрении международных стандартов для развития сотрудничества и привлечении других представителей к такому сотрудничеству».
Все детали будущего взаимодействия пока не раскрывают, но партнеры «пришли к соглашению о внедрении международных стандартов для развития сотрудничества и привлечении других представителей к такому сотрудничеству».
Турецкая компания Baykar с 2000 года занимается производством БПЛА. Но с момента основания в 1986-м предприятие сконцентрировалось на производстве автомобильных запчастей. Впоследствии это направление вытеснило конструирование беспилотных авиационных комплексов. Компания известна, в частности, ударными беспилотниками, такими как Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.
Фонд «Вернись живым» приобрел и доставил в Украину комплекс Bayraktar TB2, общей стоимостью более 16,5 миллиона, а также купил 20 беспилотников PD-2 с передвижными наземными станциями, общей стоимостью примерно 8,5 миллиона долларов.
Также «Вернись живым» стал первым в Украине благотворительным фондом, получившим право покупать из-за границы товары военного назначения.
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