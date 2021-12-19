Верка Сердючка: зачем сцена, если есть фонтан

Участники коллектива Сердючки под песню Make it rain champagne пели, веселились, угощали прохожих шампанским и даже купались в фонтане. "Не стоим на месте, танцуем, зажигаем!" – заводила публику Верка Сердючка. Отметим, что концерт прошел возле дома, где живет Андрей Данилко.Шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут украинские артисты. Несколько дней назад состоялись съемки выступления Сергея Бабкина – музыкант спел в центре родного Харькова. Кто еще из звезд примет участие в шоу, станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.