Верховный Суд признал, что символика дивизии "Галичина" не относится к нацистской

Верховный суд Украины принял, что эмблема дивизии "Галичина", а именно золотой лев не принадлежит к нацистской символике.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, представляющий интересы Украинского института национальной памяти.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, представляющий интересы Украинского института национальной памяти.
Он уточнил, что было оставлено в силе постановление Шестого апелляционного административного суда от 23 сентября 2020 года, которым было подтверждено право Украинского института национальной памяти утверждать, что символика дивизии "Галичина" не относится к нацистской, то есть не запрещена в Украине.
Дивизия СС "Галичина" входила в состав войск Ваффен-СС Германии, была сформирована в 1943 году, а в апреле 1945 была переформатирована и формально включена в состав Украинской национальной армии, которая находилась в подчинении Украинского национального комитета.
Дивизия СС "Галичина" входила в состав войск Ваффен-СС Германии, была сформирована в 1943 году, а в апреле 1945 была переформатирована и формально включена в состав Украинской национальной армии, которая находилась в подчинении Украинского национального комитета.
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