Верховный Суд признал, что символика дивизии "Галичина" не относится к нацистской

08:01 06 декабря Киев, Украина





Об этом в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, представляющий интересы Украинского института национальной памяти. Верховный суд Украины принял, что эмблема дивизии "Галичина", а именно золотой лев не принадлежит к нацистской символике.Об этом в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, представляющий интересы Украинского института национальной памяти.

"Верховный Суд поставил точку в длительной судебной эпопее, инициированной еще 5 лет назад представителями "русского мира", - написал Якубенко.

Он уточнил, что было оставлено в силе постановление Шестого апелляционного административного суда от 23 сентября 2020 года, которым было подтверждено право Украинского института национальной памяти утверждать, что символика дивизии "Галичина" не относится к нацистской, то есть не запрещена в Украине.



Дивизия СС "Галичина" входила в состав войск Ваффен-СС Германии, была сформирована в 1943 году, а в апреле 1945 была переформатирована и формально включена в состав Украинской национальной армии, которая находилась в подчинении Украинского национального комитета.