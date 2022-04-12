Верещук рассказала о количестве пленных украинцев

07:04 12 апреля Киев, Украина

В плену страны-агрессора пребывает по меньшей мере 1700 украинцев. Среди них есть и военные, и мирные граждане.

Об этом в понедельник, 11 апреля, пишет Reuters со ссылкой на вице-премьер-министра Ирину Верещук.



Она отметила, что из всех пленников 500 - это женщины.



Верещук рассказала, что оккупанты относятся к украинским пленникам плохо.



По ее словам, те "заставляют стоять, не дают садиться. Бреют наголо, заставляют ежедневно раздеваться для осмотра. Унижают человеческое достоинство".



"Но наши девушки и женщины просят нас продолжать бороться за нашу победу", - подчеркнула она.



В то же время Москва заявляет, что обеспечивает украинских военнопленных "всем необходимым" и "высококвалифицированной медицинской помощью" в соответствии с международным правом.