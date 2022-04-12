Верещук рассказала о количестве пленных украинцев

В плену страны-агрессора пребывает по меньшей мере 1700 украинцев. Среди них есть и военные, и мирные граждане.
Об этом в понедельник, 11 апреля, пишет Reuters со ссылкой на вице-премьер-министра Ирину Верещук.
Она отметила, что из всех пленников 500 - это женщины.
Верещук рассказала, что оккупанты относятся к украинским пленникам плохо.
По ее словам, те "заставляют стоять, не дают садиться. Бреют наголо, заставляют ежедневно раздеваться для осмотра. Унижают человеческое достоинство".
"Но наши девушки и женщины просят нас продолжать бороться за нашу победу", - подчеркнула она.
В то же время Москва заявляет, что обеспечивает украинских военнопленных "всем необходимым" и "высококвалифицированной медицинской помощью" в соответствии с международным правом.
Она отметила, что из всех пленников 500 - это женщины.
Верещук рассказала, что оккупанты относятся к украинским пленникам плохо.
По ее словам, те "заставляют стоять, не дают садиться. Бреют наголо, заставляют ежедневно раздеваться для осмотра. Унижают человеческое достоинство".
"Но наши девушки и женщины просят нас продолжать бороться за нашу победу", - подчеркнула она.
В то же время Москва заявляет, что обеспечивает украинских военнопленных "всем необходимым" и "высококвалифицированной медицинской помощью" в соответствии с международным правом.
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