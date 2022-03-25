Верещук о результатах работы гуманитарных коридоров

На брифинге Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров.
🔸Из Мариуполя на собственном транспорте в Запорожье выехало 2717 человек.
🔸Оккупанты уже третьи сутки не дают доступа для заезда в Бердянск гуманитарной колонне.
🔸Все 50 автобусов для эвакуации мариупольцев из Бердянска, грузовики с гуманитарной помощью и бензовоз продолжают ждать российского блокпоста перед въездом в город.
🔸Были уволены все водители и спасатели ГСЧС, которые были захвачены в городе Мангуш два дня назад. Они уже присоединились к колонне на въезде в Бердянск.
🔸Из города Пологи удалось эвакуировать 117 человек, в том числе 35 детей-сирот из местного интерната. Они будут направлены на временную реабилитацию в Италию. Также в город была доставлена гуманитарная помощь.
🔸Из Мелитополя эвакуацию провести не удалось, но гуманитарная колонна вечером добралась до города и продолжит движение уже сегодня.
🔸Из Мариуполя на собственном транспорте в Запорожье выехало 2717 человек.
🔸Оккупанты уже третьи сутки не дают доступа для заезда в Бердянск гуманитарной колонне.
🔸Все 50 автобусов для эвакуации мариупольцев из Бердянска, грузовики с гуманитарной помощью и бензовоз продолжают ждать российского блокпоста перед въездом в город.
🔸Были уволены все водители и спасатели ГСЧС, которые были захвачены в городе Мангуш два дня назад. Они уже присоединились к колонне на въезде в Бердянск.
🔸Из города Пологи удалось эвакуировать 117 человек, в том числе 35 детей-сирот из местного интерната. Они будут направлены на временную реабилитацию в Италию. Также в город была доставлена гуманитарная помощь.
🔸Из Мелитополя эвакуацию провести не удалось, но гуманитарная колонна вечером добралась до города и продолжит движение уже сегодня.
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