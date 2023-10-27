Венгрия предоставит больницам Украины 100 аппаратов ИВЛ

"Благодаря поддержке международных партнеров, правительств разных стран сегодня наша медицина может выстоять. Спасибо Венгерской экуменической службе помощи, что готовы подставить плечо поддержки и улучшить материально-техническую базу наших медучреждений", - сказал во время встречи с партнерами министр здравоохранения Виктор Ляшко.