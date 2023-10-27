Венгрия предоставит больницам Украины 100 аппаратов ИВЛ

Министерство здравоохранения и Венгерская экуменическая служба помощи подписали меморандум о сотрудничестве. Венгрия предоставит Украине 100 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Аппараты искусственной вентиляции легких поступят гуманитарной помощью в рамках подписанного меморандума. Большинство из этих 100 аппаратов будут распределены в медучреждениях на прифронтовых территориях, где медицинская система сталкивается с наибольшими сложностями. Еще часть ИВЛ будет установлена в Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Одесской областях. Передачу аппаратов инициировала Юлия Гришина, член депутатской группы межпарламентских связей с Венгрией.
Минздрав добавляет, что Венгерская экуменическая служба помощи уже более 25 лет оказывает помощь как на территории Украины, так и украинцам за границей.
Аппараты искусственной вентиляции легких поступят гуманитарной помощью в рамках подписанного меморандума. Большинство из этих 100 аппаратов будут распределены в медучреждениях на прифронтовых территориях, где медицинская система сталкивается с наибольшими сложностями. Еще часть ИВЛ будет установлена в Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Одесской областях. Передачу аппаратов инициировала Юлия Гришина, член депутатской группы межпарламентских связей с Венгрией.
Минздрав добавляет, что Венгерская экуменическая служба помощи уже более 25 лет оказывает помощь как на территории Украины, так и украинцам за границей.
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