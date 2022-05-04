Венедиктова о расследовании Чугуевской авиакатастрофы

Расследование Чугуевской авиакатастрофы стоит на особом контроле у Генеральной прокуратуры, поэтому общественность в скором времени получит полную информацию о подробностях дела.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила во время визита в Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил в Краматорске.
"На особом контроле у нас уголовное производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу самолета АН 26Ш и гибель 26 военнослужащих. ... В этом деле, кроме первоочередных следственных действий, проведены допросы 81 свидетеля, назначено и проведено более 100 судебных экспертиз. Расследование находится на завершающем этапе, и мы надеемся, что мы вскоре дадим обществу ответы", - сказала Венедиктова.
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