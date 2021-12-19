Великобритания выводит сетевое оборудование Huawei из сети 5G

Великобритания дала компании Huawei семь лет, для вывода существующих технологий из сети 5G в стране.
Операторам связи не будет разрешено приобретать новое телекоммуникационное оборудование для интернет-связи у китайской фирмы с января следующего года.
Это решение знаменует собой поворот от предыдущей позиции правительства, объявленной в январе , что позволило использовать оборудование Huawei в инфраструктуре 5G страны с некоторыми ограничениями. При таком положении Huawei будет ограничена 35-процентной долей рынка, и ее оборудование нельзя будет использовать в основных частях сети или в географически чувствительных местах. Однако теперь его оборудование будет полностью удалено из сетей 5G страны.
Министр Великобритании по вопросам цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Дауден предупредил, что решение "задержит развертывание 5G". В рамках объявления правительство заявило, что оно также советует операторам широкополосной связи отказаться от покупки оборудования китайской компании.
В последние месяцы британское правительство усилило давление как внутри страны, так и за рубежом, чтобы полностью прекратить использование оборудования китайского техногиганта.
Это решение знаменует собой поворот от предыдущей позиции правительства, объявленной в январе , что позволило использовать оборудование Huawei в инфраструктуре 5G страны с некоторыми ограничениями. При таком положении Huawei будет ограничена 35-процентной долей рынка, и ее оборудование нельзя будет использовать в основных частях сети или в географически чувствительных местах. Однако теперь его оборудование будет полностью удалено из сетей 5G страны.
Министр Великобритании по вопросам цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Дауден предупредил, что решение "задержит развертывание 5G". В рамках объявления правительство заявило, что оно также советует операторам широкополосной связи отказаться от покупки оборудования китайской компании.
В последние месяцы британское правительство усилило давление как внутри страны, так и за рубежом, чтобы полностью прекратить использование оборудования китайского техногиганта.
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