Вечная Память: "Укрпочта" выпустила спецмарку ко Дню памяти погибших защитников

14:56 28 августа Киев, Украина

Ко Дню памяти погибших защитников, который в Украине отмечают 29 августа, "Укрпочта" запустила предзаказ новой марки - "Вечная Память".

Об этом 28 августа сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский в своем Telegram-канале.

"Мы должны помнить, благодаря кому можем просыпаться и ждать хороших новостей и в гражданской жизни, и на фронте. Благодаря кому уже через несколько дней наши дети снова пойдут в школу", - написал он.

В качестве эскиза использована работа художника Олега Шупляка "Журба" (2016 год).

Смелянский добавил, что 3 гривны из каждого выпуска пойдут на помощь детям погибших защитников Украины.

"Мы долго думали над направлением благотворительности этого выпуска. Собрать на оружие, памятник или музей погибшим героям. Но решили сердцем. Есть те, для кого эти потери самые тяжелые – дети героев. Меньшее, что мы можем сделать, чтобы их порадовать, передать немного тепла и поддержки — мы сделаем именно это", - отметил гендиректор.