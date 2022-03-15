06:49 21 октября Киев, Украина

Глава Минцифры Федоров сообщил, что в мобильное приложение "Дія 2.0" появилась новая услуга , теперь родители смогут пользоваться электронным свидетельством о рождении ребенка, наравне с бумажным.

"Мы запустили цифровое свидетельство о рождении в мобильном приложении "Дія". Это - возможность для обоих родителей больше не переживать за наличие бумажной копии документа. Ведь оно имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог. Для того, чтобы его получить, нужно просто обновить приложение "Дія", - отметил Михаил Федоров.

Цифровое свидетельство о рождении используется для поездок по Украине, получения банковских, медицинских, образовательных услуг и так далее. Чтобы получить цифровое свидетельство о рождении, прежде всего нужно установить или обновить мобильное приложение "Дія". Далее выбрать "Добавить свидетельство о рождении ребенка" и ввести серию и номер документа. Так свидетельство о рождении появится в смартфонах родителей.



Кроме того, в мобильном приложении "Дія 2.0" доступна функция "Шеринг" - возможность делиться цифровыми копиями документов. Например, родители ребенка смогут не носить с собой бумажной версии свидетельства о рождении, а при необходимости шерить цифровую копию документа.