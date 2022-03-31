В день матча Украина - Англия киевское метро будет работать на час дольше

19:08 02 июля Киев, Украина

В ночь с 3 на 4 июля метро Киева будет работать на час дольше, в связи с футбольным матчем Украина - Англия.

Об этом сообщает Киевский метрополитен.

"В связи с проведением фестиваля футбола и трансляцией матча чемпионата Европы между сборными Украины и Англии на Спортивной площади работа Киевского метрополитена в ночь с 3 на 4 июля будет продлена на один час", - говорится в сообщении.

Также после окончания игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций «Олимпийская», «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого».



Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.



Как сообщает пресс-служба КГГА, 3 июля в 22:00 трансляцию футбольного матча Украина - Англия можно будет посмотреть на большом экране на Спортивной площади, 1.



Организаторы спортивного праздника приглашают всех желающих присоединиться к просмотру и поддержать сборную Украины. Для болельщиков будет работать зона фудкортов.



Мероприятие начинается в 18:00. В 19:00 на большом экране будут транслировать матч Чехия - Дания.



Вход свободный.