Вчера в столице прошел марш солидарности с белорусами

В воскресенье в столице прошел марш солидарности с белорусами. Он собрал не менее сотни человек и закончился столкновением с анархистами.
Об этом сообщает Hromadske в воскресенье, 8 августа.
Участники акции прошли маршем от посольства Беларуси до Майдана Независимости в знак солидарности с белорусами. Они также остановились возле памятников Павлу Шеремету и Михаилу Жизневскому, почтив их память минутой молчания.
Активисты пришли с бело-красно-белыми флагами. Люди выкрикивали "Живе Беларусь", "Лукашенко в автозак", "Верим, можем, победим".
При этом когда участники марша возвращались на Майдан Независимости, появилась группа националистов - некоторые из них были представителями Нацкорпуса, но утверждали, что участвовали в акции не от этой организации. Националиста заявили, якобы присутствующие анархисты устроили провокацию. Националисты пытались сорвать плакат анархистов, произошли столкновения, с обеих сторон применяли перцовые баллончики.
Правоохранители объяснили присутствующим, что мероприятие должно проходить без символики и политических партий, поэтому плакат анархистов свернули.
Участники акции прошли маршем от посольства Беларуси до Майдана Независимости в знак солидарности с белорусами. Они также остановились возле памятников Павлу Шеремету и Михаилу Жизневскому, почтив их память минутой молчания.
Активисты пришли с бело-красно-белыми флагами. Люди выкрикивали "Живе Беларусь", "Лукашенко в автозак", "Верим, можем, победим".
При этом когда участники марша возвращались на Майдан Независимости, появилась группа националистов - некоторые из них были представителями Нацкорпуса, но утверждали, что участвовали в акции не от этой организации. Националиста заявили, якобы присутствующие анархисты устроили провокацию. Националисты пытались сорвать плакат анархистов, произошли столкновения, с обеих сторон применяли перцовые баллончики.
Правоохранители объяснили присутствующим, что мероприятие должно проходить без символики и политических партий, поэтому плакат анархистов свернули.
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