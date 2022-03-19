Вчера после ремонта снова запущен энергоблок Хмельницкой АЭС

12:33 21 июня Киев, Украина

Вчера около полуночи выведен на полную мощность после ремонта турбопитательных насосов второй энергоблок на Хмельницкой АЭС. Ремонтные работы насосов длились в течение трех дней.

Об этом в понедельник, 21 июня, сообщила пресс-служба станции.



"20 июня 2021 года в 21:25 после устранения причин отключения турбопитательных насосов энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети. В 23:35 энергоблок выведен на мощность 400 МВт", - говорится в сообщении.



На первом энергоблоке ХАЭС продолжается планово-предупредительный ремонт, который длится уже 55 дней.



Ранее в июне в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме был разгружен, отключен от энергосистемы Украины и выведен в холодный резерв четвертый энергоблок Запорожской АЭС.