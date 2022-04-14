Вчера от коронавируса скончался Петр Мамонов

07:04 16 июля Киев, Украина

Так и не получив за свои гениальные постановки звания народного артиста , на 71-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался актер, музыкант - Петр Мамонов.

Об этом сообщает его жена Ольга.



«Умер в Коммунарке», — сказала она.



На странице Мамонова в Facebook появилось сообщение: «Сегодня, 15 июля, скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память».



11 июля супруга Мамонова сообщила, что врачи по-прежнему оценивают состояние музыканта как тяжелое. «Они пытаются вывести его из искусственной комы — вроде как открыл глаза, шевельнул рукой. Это процесс, который движется «комариными шажками» — медленно, без глобальных скачков», — говорила она.



Мамонов был госпитализирован с коронавирусом в реанимационное отделение больницы в Коммунарке в конце июня. 1 июля его жена заявляла, что у музыканта зафиксировано 87% поражения легких. Она сообщила, что Мамонова подключили к ИВЛ, а позднее ввели в медикаментозный сон.



Мамонов известен как поэт, актер и основатель группы «Звуки Му». Группа появилась в 1980-х годах. В разные годы она исполняла музыку в таких жанрах, как экспериментальный рок, психоделический рок, постпанк и Lo-Fi. В 2005 году группа прекратила свое существование, а затем, в 2015-м, Мамонов анонсировал создание группы под названием «Совершенно новые Звуки Му».



Дебютом Мамонова в художественном кино стала небольшая роль в фильме «Игла», звездой которого был лидер группы «Кино» Виктор Цой. Затем Мамонов снялся в фильмах Павла Лунгина «Такси-блюз», «Остров», «Царь» и ряде других.



В августе 2019 года Мамонов попал в реанимацию с инфарктом миокарда. Тогда ему провели две подряд операции на сердце и выписали.