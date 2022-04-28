Вчера Германия приняла на лечение 15 украинских бойцов

09:57 28 июля Киев, Украина

Специальнным немецким медицинским самолетом AirbusA310 MedEvaс в Германию вчера были доставлены 15 украинских бойцов, пострадавших в зоне проведения боевых действий на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает "Укринформ".



Всем им будет оказана квалифицированная медицинская помощь в госпиталях Бундесвера в Берлине (где останутся 7 бойцов), Ульме (4 военнослужащих), Гамбурге (3 военных) и Кобленце (1 защитник Украины). Как показывает опыт предыдущих миссий, процесс лечения и реабилитации длится несколько месяцев.



Среди прибывших в ФРГ на этот раз военнослужащих один уже был на лечении, и теперь его ждет повторный курс реабилитации, остальные - новые пациенты. В основном речь идет о тяжелых ранениях конечностей от огнестрельного оружия. Некоторые пациенты были ранены на линии разграничения на востоке Украины несколько месяцев назад.



Все расходы берет на себя немецкая сторона.



Раненых, как и в предыдущие разы, отбирали немецкие военные врачи, которые находились в Киеве с 23 по 27 июля. Во время пребывания в Украине состоялся обмен опытом между немецкими и украинскими врачами из киевского военного госпиталя.



Это уже 11-я группа украинских военнослужащих, которых Германия принимает на лечение. Всего было пролечено около 170 украинских бойцов, получивших тяжелые ранения в боях против российско-оккупационных войск. Некоторые военные были прооперированы, другие проходили многомесячные курсы лечения.