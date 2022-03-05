В частных лабораториях можно будет сделать бесплатный ПЦР-тест

19:55 09 Октябрь Киев, Украина

Кабмин выделил 100 млн гривен на контракты с частными лабораториями, для проведения ПЦР-тестов

"Общая сумма средств, которую предлагается направить лабораторным центрам, составляет 260 млн 889 тыс. гривен. Указанные бюджетные средства предлагается выделить путем перераспределения выделенных средств на закупку средств индивидуальной защиты для покрытия потребности учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусом , в результате экономии, которая образовалась вследствие процесса закупки", – сказал Степанов.

100 млн гривен будут направлены на контракты с частными лабораториями и другой формы собственности для тестирования методом ПЦР, чтобы увеличить количество тестирований, которые бесплатно делаются украинцам.



Остальные 160 млн гривен пойдут на дополнительную закупку реагентов и оборудования.