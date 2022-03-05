В частных лабораториях можно будет сделать бесплатный ПЦР-тест

Кабмин выделил 100 млн гривен на контракты с частными лабораториями, для проведения ПЦР-тестов.
100 млн гривен будут направлены на контракты с частными лабораториями и другой формы собственности для тестирования методом ПЦР, чтобы увеличить количество тестирований, которые бесплатно делаются украинцам.
Остальные 160 млн гривен пойдут на дополнительную закупку реагентов и оборудования.
Остальные 160 млн гривен пойдут на дополнительную закупку реагентов и оборудования.
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