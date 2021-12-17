Василий Боднар: украинские школы в Турции являются важными центрами украинства

Посол Украины в Турции Василий Боднар посетил украинскую субботнюю школу в Анкаре. По его словам, украинские школы в Турции являются важными центрами основы украинства, сообщает "Укрінформ".

«Мне очень приятно посетить нашу украинскую субботнюю школу, центр украинства в Анкаре. Очень важно, что школа функционирует, и есть возможность учиться на украинском языке. Мы и дальше будем поддерживать школу в Анкаре и другие украинские субботние школы в Турции, продолжая и развивая уже полученное», – отметил Боднар.

Преподаватели школы рассказали Послу Украины какая сейчас действует программа на весь учебный год и как организован процесс обучения. Также учителя отметили, что в этом учебном году в школу пришло особенно много детей младше 6 лет. Занятия проводят в трех возрастных группах: младшая группа для детей 2-3 лет, средняя – 4-6 лет, старшая – 7-15 лет. Дети изучают украинский язык, историю Украины, изобразительное искусство, учатся пению и народным танцам.

Украинская субботняя школа действует при украинском союзе в Анкаре. На базе союза также действуют курсы украинского и турецкого языков, танцевальный кружок, хор, проходят занятия по рисованию и росписи на шелке.



С марта прошлого года в связи с пандемией коронавируса почти все учебные процессы проводились удаленно. В этом году обучение впервые после начала пандемии возобновили офлайн.