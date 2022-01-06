Валерию Лобановскому сегодня могло бы исполниться 83 года

6 января легендарному украинскому тренеру Валерию Лобановскому должно было исполниться 83 года.
Его знают все, кто мало-мальски знаком с футболом. Наверное, нет человека, вокруг которого развертывалась бы такая ожесточенная полемика. В какие-то моменты Валерий Лобановский вдруг переставал быть просто игроком, а потом и просто тренером и претендовал на роль решительного реформатора.
В 29 лет он завершил карьеру, а в 36 привез в Киев Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Он – самый титулованный футбольный тренер 20 века, Герой Украины. Воспитал трех обладателей «Золотого мяча» – Олега Блохина, Игоря Беланова, Андрея Шевченко.
Ушел в другие миры в 63 года. Быстрая его забрала прямо с тренерской скамьи на стадионе в Запорожье 13 мая 2002 года.
В 29 лет он завершил карьеру, а в 36 привез в Киев Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Он – самый титулованный футбольный тренер 20 века, Герой Украины. Воспитал трех обладателей «Золотого мяча» – Олега Блохина, Игоря Беланова, Андрея Шевченко.
Ушел в другие миры в 63 года. Быстрая его забрала прямо с тренерской скамьи на стадионе в Запорожье 13 мая 2002 года.
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