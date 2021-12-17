Вакцинацию за сутки прошли меньше 4 тысяч украинцев

13:23 21 Март Киев, Украина

По-прежнему не достаточными темпами продвигается процесс вакцинации населения Украины от COVID-19. По информации Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки были привиты от коронавируса 3 968 человек, что почти в три раза меньше предыдущего показателя. Общее количество людей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, достигло 108 309.

"За 20 марта было сделано на 7660 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 134 мобильные бригады по иммунизации", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество прививок вчера сделали в Киевской области – 550, а за весь период прививочной кампании – в Донецкой области – 8244.

Количество людей, которые уже получили обе дозы вакцины, как и вчера, составляет 1.

Ранее на этой неделе глава Минздрава Максим Степанов назвал виновных в медленной вакцинации. По его словам, ответственность за это несут местные власти.

Как известно, вакцинация стартовала в Украине 24 февраля. Пока для этого используется лишь одна вакцина – индийская Covishield, которая производится по лицензии от AstraZeneca. Украина получила 500 тысяч доз этого препарата.