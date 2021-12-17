Вакцинацию за сутки прошли меньше 4 тысяч украинцев

По-прежнему не достаточными темпами продвигается процесс вакцинации населения Украины от COVID-19. По информации Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки были привиты от коронавируса 3 968 человек, что почти в три раза меньше предыдущего показателя. Общее количество людей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, достигло 108 309.
Наибольшее количество прививок вчера сделали в Киевской области – 550, а за весь период прививочной кампании – в Донецкой области – 8244.
Количество людей, которые уже получили обе дозы вакцины, как и вчера, составляет 1.
Ранее на этой неделе глава Минздрава Максим Степанов назвал виновных в медленной вакцинации. По его словам, ответственность за это несут местные власти.
Как известно, вакцинация стартовала в Украине 24 февраля. Пока для этого используется лишь одна вакцина – индийская Covishield, которая производится по лицензии от AstraZeneca. Украина получила 500 тысяч доз этого препарата.
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