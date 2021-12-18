Вакцинация в Украине ускоряется, но не опережает заболеваемость

Несмотря на ускорение прививочного процесса, Минздрав еще не достиг запланированных 10 тысяч вакцинаций в сутки. К тому же, резкий рост заболеваемости привел к тому, что число вакцинированных за сутки значительно ниже суточного прироста заболевших коронавирусом.
За минувшие сутки в Украине прививали 9304 человека, всего на данный момент вакцинацию прошли более 47,5 тысяч человек. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, что с начала кампании вакцинации, которая стартовала 24 февраля, первой дозой было привито 47 541 человека.
В пятницу было привито максимальное с начала кампании вакцинации число людей - 9 304 человека. При этом заболело коронавирусом в этот день более 13 тысяч человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 400 прививок;
- Волынская область - 310 прививок;
- Днепропетровская область - 550 прививок;
- Донецкая область - 540 прививок;
- Житомирская область - 170 прививок;
- Закарпатская область - 280 прививок;
- Запорожская область - 360 прививок;
- Ивано-Франковская область - 374 прививки;
- Киевская область - 690 прививок;
- Кировоградская область - 220 прививок;
- Луганская область - 160 прививок;
- Львовская область - 330 прививок;
- г. Киев - 340 прививок;
- Николаевская область - 430 прививок;
- Одесская область - 210 прививок;
- Полтавская область - 530 прививок;
- Ровенская область - 280 прививок;
- Сумская область - 440 прививок;
- Тернопольская область - 570 прививок;
- Харьковская область - 290 прививок;
- Херсонская область - 560 прививок;
- Хмельницкая область - 250 прививок;
- Черновицкая область - 420 прививок.
Напомним, днем ранее сообщалось о вакцинации 8 859 человек за сутки. Ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему сорваны темпы вакцинации. Он напомнил, что делать до 10 тысяч прививок в сутки планировалось еще в конце прошлой недели.
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