Вакцинация украинцев возросла: 20 тыс. человек за сутки

11:09 10 Апрель Киев, Украина

Резкое возрастание заболеваемости побудило многих украинцев принять возможность вакцинирования. Так, по данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции были привиты 19 858 человек.

Всего с начала кампании вакцинации, которая стартовала в Украине в конце февраля, прививки от COVID-19 получили 373 002 человека.

Количество прививок в регионах:

г. Киев - 1850 прививок;

Винницкая область - 840 прививок;

Волынская область - 460 прививок;

Днепропетровская область - 2330 прививок;

Донецкая область - 750 прививок;

Житомирская область - 740 прививок;

Закарпатская область - 460 прививок;

Запорожская область - 650 прививок;

Ивано-Франковская область - 539 прививок;

Киевская область - 1970 прививок;

Кировоградская область - 700 прививок;

Луганская область - 390 прививок;

Львовская область - 1910 прививок;

Николаевская область - 269 прививок;

Одесская область - 710 прививок;

Полтавская область - 770 прививок;

Ровенская область - 580 прививок;

Сумская область - 570 прививок;

Тернопольская область - 650 прививок;

Харьковская область - 410 прививок;

Херсонская область - 440 прививок;

Хмельницкая область - 1000 прививок;

Черкасская область - 50 прививок;

Черновицкая область - 510 прививок;

Черниговская область - 310 прививок.

Прививки проводились 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.

В Минздраве сообщили, что на 9 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалась 435 451 человек.

Днем ранее сообщалось о 18,5 тысячах привитых украинцах в течение суток.

Напомним, Глава Минздрава Максим Степанов нашел виновных в срыве вакцинации - иностранные компании, которые задерживают поставки вакцин. После этого в ОП указали, что ответственность за проблемы с поставками COVID-вакцин лежит на Минздраве.