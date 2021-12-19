Вакцинация украинцев возросла: 20 тыс. человек за сутки

Резкое возрастание заболеваемости побудило многих украинцев принять возможность вакцинирования. Так, по данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции были привиты 19 858 человек.
Всего с начала кампании вакцинации, которая стартовала в Украине в конце февраля, прививки от COVID-19 получили 373 002 человека.
Количество прививок в регионах:
- г. Киев - 1850 прививок;
- Винницкая область - 840 прививок;
- Волынская область - 460 прививок;
- Днепропетровская область - 2330 прививок;
- Донецкая область - 750 прививок;
- Житомирская область - 740 прививок;
- Закарпатская область - 460 прививок;
- Запорожская область - 650 прививок;
- Ивано-Франковская область - 539 прививок;
- Киевская область - 1970 прививок;
- Кировоградская область - 700 прививок;
- Луганская область - 390 прививок;
- Львовская область - 1910 прививок;
- Николаевская область - 269 прививок;
- Одесская область - 710 прививок;
- Полтавская область - 770 прививок;
- Ровенская область - 580 прививок;
- Сумская область - 570 прививок;
- Тернопольская область - 650 прививок;
- Харьковская область - 410 прививок;
- Херсонская область - 440 прививок;
- Хмельницкая область - 1000 прививок;
- Черкасская область - 50 прививок;
- Черновицкая область - 510 прививок;
- Черниговская область - 310 прививок.
Прививки проводились 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.
В Минздраве сообщили, что на 9 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалась 435 451 человек.
Днем ранее сообщалось о 18,5 тысячах привитых украинцах в течение суток.
Напомним, Глава Минздрава Максим Степанов нашел виновных в срыве вакцинации - иностранные компании, которые задерживают поставки вакцин. После этого в ОП указали, что ответственность за проблемы с поставками COVID-вакцин лежит на Минздраве.
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