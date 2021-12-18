"Вакцина": американский словарь Merriam-Webster назвал слово 2021 года

В 2021 году самое большое распространение и употребление получило слово «вакцина», об этом свидетельствуют многочисленные запросы к его значению.

Такое утверждение появилось в публикации американского словаря Merriam-Webster за 29 ноября.

Начиная с 2020 года, в связи с расширением эпидемией коронавируса , а также разработками новых методов для борьбы с COVID-19 , специалистами по составлению и наполнению американского словаря Merriam-Webster было пересмотрено само понятие слова «вакцина», впоследствии ими было дано более широкое значение этого слова.

Большой интерес к определению слова "вакцина" был зафиксирован еще в 2020 году, а если сравнить 2021 год с 2019 – запрос на определение слова «вакцина» вырос на 1048%. Пик обращений за его значением возрос на 535% в августе 2021, когда начались спорные дискуссии во всем мире о необходимости применения вакцины как способ борьбы с COVID-19, и который наблюдается на протяжении всей осени 2021 года.

Вакцина происходит от латинского слова «корова», vacca, потому что этот термин первоначально использовался для обозначения прививки с использованием доз коровьей оспы. В результате медицинских наблюдений и исследований было обнаружено, что дозы коровьей оспы защищают людей от недуга. В английском языке слово "вакцина" появилось в 1880-х годах.

В 2021 году определение слова «вакцина» для многих стало ассоциироваться с большим значением. Так, для большинства граждан значение и употребление слова "вакцина" дало возможность вернуться к своим повседневным делам и обычной жизни, которую они вели до этого. Но следует заметить, что слово "вакцина" также оказалось в центре споров и разногласий в личном выборе, профессиональных правилах, безопасности школ и многом другом.