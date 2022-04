Вакарчук посвятил песню защитникам Мариуполя

18:01 22 апреля Киев, Украина

Украинский музыкант, фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук посвятил песню подвигу защитников Мариуполя. Вакарчук поет об устойчивости Восточного Форпоста Украины – города Мариуполь благодаря его защитникам.

"...Пока над гордым Азовом солнце встает держится город Марии"

"Полумиллионный Мариуполь уже много дней находится в осаде оккупантов. У них очень сложные условия, они едва выживают, но они держатся. Они демонстрирует всей стране и всему миру, что украинцы – нация, которая никогда не сдается и которая защищает свою землю до последнего. Мы все гордимся подвигом, который демонстрируют гражданские и военные в Мариуполе и многих других городах, оккупированных или окруженных захватчиками. Хочу, чтобы жители Мариуполя знали: мы с вами, мы боремся за вас, и мы освободим вас. Вместе мы победим. Слава Украине", – сказал артист.

Вакарчук также выпустил кавер-версию хита Джо Кокера You are so beautiful, подписанный на этот раз UA so Beautiful.



В видео к песне он показал, какой была Украина до войны.