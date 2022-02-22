В знак поддержки на здании посольства Германии в Киеве был вывешен украинский флаг

12:07 22 Февраль Киев, Украина

У посольства Германии в Киеве по инициативе немецких дипломатов был вывешен флаг Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице немецкого посольства, где также опубликовано соответствующее фото.



«Необычные времена требуют необычных мер: и украинский флаг сейчас развевается перед посольством Германии в Киеве», – приведено в сообщении слова госпожи посла Германии в Киеве Анки Фельдгузен.



Украинские пользователи Facebook отреагировали на сообщение довольно эмоционально. Большинство комментаторов саркастически благодарят Германию, которая раньше отказалась продавать Украине оружие на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения.



«Какие вы необычные!» – прокомментировала сообщение на странице посольства известная блоггерша Таня Микитенко.



«Божечки, как это мило!!! Теперь русским войскам точно хана! Искренне и горячо благодарим вас, что вы нам так хорошо помогли во время вооруженной агрессии, и не проталкивали северный поток, благодаря чему стала возможна эскалация, и не поставили свои экономические интересы выше демократических ценностей, договорившись с диктатором и террористом, и в первых рядах объявили об угрозе, подготовили пакет санкций», – отметила другая комментаторша.



«Можно еще сложить журавлика с оригами в поддержку Украины! Спасибо, очень спасибо! Вы вдохновляете!», – отметил еще один комментатор.