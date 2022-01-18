В Житомирской области восстанавливают движение поездов

20:46 04 Май Киев, Украина

Житомирщина - последний регион, где действуют железнодорожные ограничения - выходит из "красной" зоны эпидопасности и восстанавливается полноценное движение поездов.





Так, 5 мая в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "оранжевого" уровня. Это



В связи с этим, Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также проездных документов в/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблунец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск и на такие рейсы:



№13/14 Киев - Солотвино;



№29/30 Киев - Ужгород;



№43/44 Ивано-Франковск - Киев;



№45/46 Ужгород - Лисичанск;



№58/57 Ковель - Одесса,



№88/87 Ковель - Новоалексеевка;



№98/97 Ковель - Киев;



№134/133 Николаев - Рахов;



№142/141 Львов - Бахмут;



№188/187 Ковель - Николаев



№743/744 Киев - Львов. Об этом сообщает пресс-центр "Укразализныци".Так, 5 мая в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "оранжевого" уровня. Это решение было принято 4 мая, во вторник, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.В связи с этим, Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также проездных документов в/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблунец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск и на такие рейсы:№13/14 Киев - Солотвино;№29/30 Киев - Ужгород;№43/44 Ивано-Франковск - Киев;№45/46 Ужгород - Лисичанск;№58/57 Ковель - Одесса,№88/87 Ковель - Новоалексеевка;№98/97 Ковель - Киев;№134/133 Николаев - Рахов;№142/141 Львов - Бахмут;№188/187 Ковель - Николаев№743/744 Киев - Львов.