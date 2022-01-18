В Житомирской области восстанавливают движение поездов

Житомирщина - последний регион, где действуют железнодорожные ограничения - выходит из "красной" зоны эпидопасности и восстанавливается полноценное движение поездов.
Об этом сообщает пресс-центр "Укразализныци".
Так, 5 мая в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "оранжевого" уровня. Это решение было принято 4 мая, во вторник, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим, Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также проездных документов в/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблунец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск и на такие рейсы:
№13/14 Киев - Солотвино;
№29/30 Киев - Ужгород;
№43/44 Ивано-Франковск - Киев;
№45/46 Ужгород - Лисичанск;
№58/57 Ковель - Одесса,
№88/87 Ковель - Новоалексеевка;
№98/97 Ковель - Киев;
№134/133 Николаев - Рахов;
№142/141 Львов - Бахмут;
№188/187 Ковель - Николаев
№743/744 Киев - Львов.
Так, 5 мая в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "оранжевого" уровня. Это решение было принято 4 мая, во вторник, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим, Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также проездных документов в/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблунец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск и на такие рейсы:
№13/14 Киев - Солотвино;
№29/30 Киев - Ужгород;
№43/44 Ивано-Франковск - Киев;
№45/46 Ужгород - Лисичанск;
№58/57 Ковель - Одесса,
№88/87 Ковель - Новоалексеевка;
№98/97 Ковель - Киев;
№134/133 Николаев - Рахов;
№142/141 Львов - Бахмут;
№188/187 Ковель - Николаев
№743/744 Киев - Львов.
Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении. Чтобы уменьшить риск возобновления карантинных мероприятий и защититься от вируса, Укрзализныця призывает соблюдать масочный режим в пути, тщательно мыть руки и воздержаться от путешествий, если вы плохо себя чувствуете.
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