В Житомире проведут забег нового формата с участием жителей города и полицейских

11:28 08 Июнь Киев, Украина

Жителей Житомира приглашают принять участие в забеге единства «Полиция передает эстафету», во время которого планируется установить рекорд на самый массовый забег нового формата.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

«Это значительное спортивное событие будет уже на этой неделе, 12 июня. Забег пройдет как с участием взрослых команд из числа полицейских и представителей громады, так и детских - в соответствии с возрастом. Также будет работать городок безопасности, где все желающие смогут ознакомиться с работой многих служб и подразделений полиции, в том числе специального назначения», - рассказал начальник ГУНП области Юрий Олейник.

Цель мероприятия - привлечь как можно больше жителей громады к диалогу безопасности. Забег пройдет в форме командной эстафеты, во время которого каждый участник пробежит по центральным улицам Житомира 3 км, а все вместе - 12 км.



Отмечается, что забег в таком формате состоится впервые в Украине. Поэтому организаторы планируют установить новый рекорд в категории «Спорт, массовые мероприятия», а именно - массовый спортивный забег нового формата с участием жителей города и полицейских. Его фиксацию проведут представители Книги рекордов Украины.