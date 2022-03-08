В Житомире проведут забег нового формата с участием жителей города и полицейских

Жителей Житомира приглашают принять участие в забеге единства «Полиция передает эстафету», во время которого планируется установить рекорд на самый массовый забег нового формата.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Цель мероприятия - привлечь как можно больше жителей громады к диалогу безопасности. Забег пройдет в форме командной эстафеты, во время которого каждый участник пробежит по центральным улицам Житомира 3 км, а все вместе - 12 км.
Отмечается, что забег в таком формате состоится впервые в Украине. Поэтому организаторы планируют установить новый рекорд в категории «Спорт, массовые мероприятия», а именно - массовый спортивный забег нового формата с участием жителей города и полицейских. Его фиксацию проведут представители Книги рекордов Украины.
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