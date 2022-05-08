В Житомире пройдет авиационный фестиваль «KOROLОV AVIA FEST»

12:59 03 августа Киев, Украина

В честь конструктора первых ракетно-космических систем Сергея Королева в Житомире пройдет «KOROLОV AVIA FEST».

Об этом сообщает Житомирский городской совет.

«В Житомире 14 и 15 августа состоится авиационный фестиваль KOROLОV AVIA FEST. Уже во второй раз житомиряне почтят своего земляка, конструктора первых ракетно-космических систем Сергея Королёва масштабным космическим фестивалем его имени», – говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль будет проходить два дня. 14 августа на территории Международного аэропорта имени С.П. Королёва гостей мероприятия ждут выставка изделий легкой авиации, мастер-классы, выставка авиакосмической и авиационной техники Житомирского городского центра научно-технического творчества учащейся молодежи, а также экспозиция редких тематических музейных экспонатов Житомирского музея космонавтики имени С.П. Королёва, Житомирского военного института им. С.П. Королёва и Полесского национального университета.



Во время фестиваля можно будет увидеть выступление чемпионов Украины и мира из парашютного клуба «DZ BORO», показательные выступления частной авиации и динамический показ (пролет) самолетов Су-27 и Л-39.



Для самых маленьких посетителей будут работать детские локации с мастер-классами и интерактивными играми.



Также состоится презентация фильма «Несокрушимый. Путь к мечте» и концертная программа с участием украинской певицы NK (Настя Каменских).



На второй день фестиваля состоится парад байкеров Житомира и Житомирской области мотоклуба «Стальной дракон», выставка электромобилей, а также розыгрыш автомобиля Tesla.



Программой также предусмотрены драгрейсинг от самых быстрых автомобилей, TSK Energy Show от первого в Украине трекового электрокара, показательные выступления кинологов Житомирского учебного центра подготовки полицейских, а также развлекательная программа, DJ set и выступление украинской певицы Jerry Heil.