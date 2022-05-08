В Житомире пройдет авиационный фестиваль «KOROLОV AVIA FEST»

В честь конструктора первых ракетно-космических систем Сергея Королева в Житомире пройдет «KOROLОV AVIA FEST».
Об этом сообщает Житомирский городской совет.
Отмечается, что фестиваль будет проходить два дня. 14 августа на территории Международного аэропорта имени С.П. Королёва гостей мероприятия ждут выставка изделий легкой авиации, мастер-классы, выставка авиакосмической и авиационной техники Житомирского городского центра научно-технического творчества учащейся молодежи, а также экспозиция редких тематических музейных экспонатов Житомирского музея космонавтики имени С.П. Королёва, Житомирского военного института им. С.П. Королёва и Полесского национального университета.
Во время фестиваля можно будет увидеть выступление чемпионов Украины и мира из парашютного клуба «DZ BORO», показательные выступления частной авиации и динамический показ (пролет) самолетов Су-27 и Л-39.
Для самых маленьких посетителей будут работать детские локации с мастер-классами и интерактивными играми.
Также состоится презентация фильма «Несокрушимый. Путь к мечте» и концертная программа с участием украинской певицы NK (Настя Каменских).
На второй день фестиваля состоится парад байкеров Житомира и Житомирской области мотоклуба «Стальной дракон», выставка электромобилей, а также розыгрыш автомобиля Tesla.
Программой также предусмотрены драгрейсинг от самых быстрых автомобилей, TSK Energy Show от первого в Украине трекового электрокара, показательные выступления кинологов Житомирского учебного центра подготовки полицейских, а также развлекательная программа, DJ set и выступление украинской певицы Jerry Heil.
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