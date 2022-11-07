В Житомире невозможно возобновить работу некоторых поврежденных подстанций - мэр

15:34 07 ноября Киев, Украина





При этом городской голова заверил, что Житомир справляется со сложившейся ситуацией. В результате вражеских обстрелов в Житомире , работу некоторых подстанций невозможно восстановить. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.При этом городской голова заверил, что Житомир справляется со сложившейся ситуацией.

"Работу некоторых подстанций за такое время невозможно восстановить, потому что речь идет об оборудовании, которое нужно заказывать, и очень долго ждать производства. Но Житомир живет. Мы сократили выпуск электротранспорта в три раза. Освещение в городе включаем только на 30% от мощности, т.е. принципе работает каждый третий фонарь. Мы с облэнерго четко регулируем вечерние и утренние пики. Например, подачу воды на очистные сооружения мы в дневное время сокращаем для того, чтобы уменьшить энергопотребление, и запускаем после того, как проходят пики в городе", - отметил Сухомлин.

По словам городского головы, часть промышленных предприятий города, потребляющих много электроэнергии, перешли на работу в ночное время и в выходные. Применяются и стабилизационные отключения в жилых домах, но всего на несколько часов и по графику.

"Мы на внеочередной сессии выделили средства на закупку генераторов большой мощности для того, чтобы обеспечить работу водоканала и теплокоммунэнерго. В случае критической ситуации, когда некоторое время может не быть электроэнергии в городе, эти предприятия смогут подавать воду и тепло в дома житомирян. Конечно, не круглосуточно, а 5-8 часов в сутки", - добавил Сухомлин.



Мэр также отметил, что в случае чрезвычайной ситуации школы и детсады города будут работать как пункты обогрева. В Житомире планируется обустроить 36 таких пунктов, каждый из которых обеспечат генератором.