В зарубежных школах педагоги сильнее соблюдают права человека – опрос

20:20 23 августа Киев, Украина





Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Службой образовательного омбудсмена. Украинские родители, которые повели своих детей в школы за границей, определили ряд отличий с украинскими учебными заведениями. В частности, 88,5% родителей отметили, что в зарубежных школах ребенок более защищен от буллинга со стороны учителей, а педагоги больше соблюдают права человека.Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Службой образовательного омбудсмена.

«Самый главный результат этого опроса: мы отчетливо увидели, что положительные отличия других образовательных систем, отмечаемых родителями, практически точно моделируют концепцию Новой украинской школы, которую мы создаем в Украине.



Проще говоря, можно с уверенностью утверждать, что украинские родители, чьи дети учатся сейчас за границей, получили возможность заглянуть в будущее и увидеть, что именно должна дать нашим детям Новая украинская школа после ее полноценного внедрения”, – отмечает Служба образовательного омбудсмана.

В частности, 76% опрошенных считают зарубежных педагогов более профессиональными, искренними и дружелюбными. Отдельно 65,1% родителей подчеркнули дружескую атмосферу. 97,8% опрошенных украинцев убеждены, что школьные программы других стран более лаконичны и адаптированы к жизни. Примечательно, что больше внимания там уделяется развитию ребенка в области искусства, музыки, спорта и здорового образа жизни.



По мнению 97,7% родителей, педагоги в других странах чаще применяют индивидуальные подходы к каждому ребенку, уделяют внимание психологическому состоянию, учат избегать конфликтов и призывают играть вместе.



85,5% взрослых подчеркнули отсутствие чрезмерной нагрузки на детей и более лояльную систему оценки. Родители считают, что оценки в школах за границей не карательный метод.



84,2% родителей отметили, что дети свободно чувствуют себя на уроках, там нет школьной формы, а в школе не ограничивают активность. 67,9% родителей отметили, что учащимся в зарубежных школах дают меньше домашних заданий и контрольных работ, а также формируют меньшие классы.



Кроме того, 63,9% опрошенных указали, что их детей побуждают к свободному выражению мнений и учат уважать друг друга.



Необычным явлением является отсутствие родительских комитетов, так что с них не собирают деньги на ремонт. Это отметили практически все – 98,8% опрошенных.



Также украинские родители подчеркнули, что в зарубежных школах есть полноценное меню, а также все канцтовары для детей закупает государство.



Опрос проводился Службой образовательного омбудсмена на своих официальных каналах коммуникации. Оно было количественным и проводилось на доступной выборке (available sampling), что означает вовлечение в исследование всех желающих потенциальных респондентов, откликнувшихся на призыв к участию в исследовании. Участие в опросе принял 7921 человек, среди них – родители соискателей образования разных уровней.