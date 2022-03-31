В Запорожской области открыли центр телемедицины 

12:20 06 ноября Киев, Украина

После Одесской области, эстафету приняла Запорожская, так на базе областной клинической больницы был открыт Центр телемедицины.

Центр будет координировать процесс оказания телемедицинских консультаций между врачами первичного звена и врачами-специалистами.

Об этом руководитель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин заявил на официальном открытии областного центра телемедицины, созданного на базе Запорожской областной клинической больницы.

"Коронавирус не оставил нам выбора и времени на размышления! Поэтому, мы оперативно на всех фронтах боремся с болезнью, которая каждый день уносит жизни! И телемедицина - один из инструментов. Из того, что я сегодня увидел, нет сомнений, нам это удалось! Это означает, что каждый больной с самого отдаленного села области сможет быстро получить профессиональную консультацию по месту жительства! А врачи смогут бесконтактно помочь большому количеству больных. Такие методы спасают жизни! За 39 дней мы создали телемедицинский центр и стали второй областью в Украине, которая применяет современные технологии в сфере здравоохранения", - отметил Виталий Боговин.

Сегодня к телемедицинской сети Запорожской области на "первичке" подключено 33 учреждения из 47 запланированных. Что касается "вторички", то, в первую очередь, были подключены опорные учреждения здравоохранения, а именно - 20 заведений из 24 запланированных. Также в сеть вошли все ключевые учреждения третьего уровня, а это 6 из 10 запланированных.



Глава ОГА сообщил, что телемедицина открывает очень большие и новые возможности для сферы медицины в целом.