В Запорожской библиотеке дети с родителями помогают украинским военным

В Запорожской областной бибилиотеке для детей "Юный читатель" родители с детьми помогают украинской армии.
Юные посетители библиотеки вместе с родителями и сотрудниками заведения присоединились к помощи нашим военнослужащим. Все вместе плетут сетки, женщины шьют постельное белье и производят другие необходимые вещи.
В свою очередь, в библиотеке создали познавательные уголки, где дети нарисовали патриотические изображения.
Запорожская областная библиотека для детей "Юный читатель" призывает всех небезразличных, по возможности, присоединяться к общему делу. Ведь именно сейчас всем, кто защищает нашу страну, необходима всесторонняя поддержка.
В свою очередь, в библиотеке создали познавательные уголки, где дети нарисовали патриотические изображения.
Запорожская областная библиотека для детей "Юный читатель" призывает всех небезразличных, по возможности, присоединяться к общему делу. Ведь именно сейчас всем, кто защищает нашу страну, необходима всесторонняя поддержка.
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