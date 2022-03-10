В Запорожской библиотеке дети с родителями помогают украинским военным

12:24 10 Март Киев, Украина

В Запорожской областной бибилиотеке для детей "Юный читатель" родители с детьми помогают украинской армии.

Юные посетители библиотеки вместе с родителями и сотрудниками заведения присоединились к помощи нашим военнослужащим. Все вместе плетут сетки, женщины шьют постельное белье и производят другие необходимые вещи.



В свою очередь, в библиотеке создали познавательные уголки, где дети нарисовали патриотические изображения.



Запорожская областная библиотека для детей "Юный читатель" призывает всех небезразличных, по возможности, присоединяться к общему делу. Ведь именно сейчас всем, кто защищает нашу страну, необходима всесторонняя поддержка.