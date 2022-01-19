В Запорожский автомобилестроительный завод вдохнули новую жизнь

15:26 10 Сентябрь Киев, Украина

В Украине возобновляется производство легковых автомобилей. На заводе проведена масштабная модернизация оборудования и внедрена французская система контроля качества.





Благодаря сотрудничеству флагмана отечественного автопрома "Запорожского Автомобилестроительного Завода" и одного из ведущих мировых автоконцернов Groupe Renault . Доступные иномарки теперь будут выпускаться в Запорожье.

Предсказывая бесславную кончину автомобильного производства в Украине, "доброжелатели" явно просчитались. Пережив очень нелегкие времена, индустрия понемногу восстанавливается. "Первой ласточкой" стал запорожский автогигант, который, после годичного перерыва, вновь запускает производство легковых авто. И не просто машин, а марок международной группы Renault. Подробности сотрудничества пока не разглашаются. Но, по словам пресс-службы предприятия, украинские автомобилисты могут рассчитывать получить информацию о ценах, моделях и комплектациях сделанных в Украине французских авто в ближайшее время.

На ЗАЗе , единственном украинском автопредприятии полного цикла производства, провели масштабную модернизацию и внедрили французскую систему контроля качества Alliance Production Way (APW). Благодаря этой системе, все этапы выпуска машин регламентированы и стандартизированы. Значит, качество и технические характеристики произведенных на ЗАЗ автомобилей будут в точности такими же, как у машин, сделанных на других заводах концерна за рубежом.

"Мы гордимся тем, что реализуем этот проект, который создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома. Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка", – прокомментировал начало совместного проекта Председатель Правления ЗАЗ Николай Евдокименко.

Судя по всему, переговоры с французами были непростыми и длительными. Но ЗАЗу не впервой. За плечами у предприятия многолетний опыт сотрудничества с лидерами мирового автомобилестроения Daimler AG, Opel, GM, KIA и Chery. Только за последние два десятилетия с конвейера завода сошло более миллиона единиц автомобильной техники. Видимо, такая впечатляющая история стала не последним аргументом для французских партнеров. Так что уже можно уверенно говорить о начале возрождения национального автопрома – традиционно с его исторического лидера.

"Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", – отметил Макс Миссана, управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия.

Напомним, что Groupe Renault занимается производством автомобилей с 1898 года, владеет брендами Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, LADA и присутствует на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн. автомобилей.



ПАО "Запорожский Автомобилестроительный Завод" – крупнейший производитель автомобилей в Украине и единственное в стране предприятие полного цикла, имеющее технологические возможности производить легковые автомобили, легкую коммерческую технику, грузовые автомобили и автобусы.