В Запорожский автомобилестроительный завод вдохнули новую жизнь

В Украине возобновляется производство легковых автомобилей. На заводе проведена масштабная модернизация оборудования и внедрена французская система контроля качества.
Благодаря сотрудничеству флагмана отечественного автопрома "Запорожского Автомобилестроительного Завода" и одного из ведущих мировых автоконцернов Groupe Renault. Доступные иномарки теперь будут выпускаться в Запорожье.
Предсказывая бесславную кончину автомобильного производства в Украине, "доброжелатели" явно просчитались. Пережив очень нелегкие времена, индустрия понемногу восстанавливается. "Первой ласточкой" стал запорожский автогигант, который, после годичного перерыва, вновь запускает производство легковых авто. И не просто машин, а марок международной группы Renault. Подробности сотрудничества пока не разглашаются. Но, по словам пресс-службы предприятия, украинские автомобилисты могут рассчитывать получить информацию о ценах, моделях и комплектациях сделанных в Украине французских авто в ближайшее время.
На ЗАЗе, единственном украинском автопредприятии полного цикла производства, провели масштабную модернизацию и внедрили французскую систему контроля качества Alliance Production Way (APW). Благодаря этой системе, все этапы выпуска машин регламентированы и стандартизированы. Значит, качество и технические характеристики произведенных на ЗАЗ автомобилей будут в точности такими же, как у машин, сделанных на других заводах концерна за рубежом.
Судя по всему, переговоры с французами были непростыми и длительными. Но ЗАЗу не впервой. За плечами у предприятия многолетний опыт сотрудничества с лидерами мирового автомобилестроения Daimler AG, Opel, GM, KIA и Chery. Только за последние два десятилетия с конвейера завода сошло более миллиона единиц автомобильной техники. Видимо, такая впечатляющая история стала не последним аргументом для французских партнеров. Так что уже можно уверенно говорить о начале возрождения национального автопрома – традиционно с его исторического лидера.
Напомним, что Groupe Renault занимается производством автомобилей с 1898 года, владеет брендами Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, LADA и присутствует на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн. автомобилей.
ПАО "Запорожский Автомобилестроительный Завод" – крупнейший производитель автомобилей в Украине и единственное в стране предприятие полного цикла, имеющее технологические возможности производить легковые автомобили, легкую коммерческую технику, грузовые автомобили и автобусы.
ПАО "Запорожский Автомобилестроительный Завод" – крупнейший производитель автомобилей в Украине и единственное в стране предприятие полного цикла, имеющее технологические возможности производить легковые автомобили, легкую коммерческую технику, грузовые автомобили и автобусы.
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