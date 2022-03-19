В Запорожье Путину пришел «конец»: его похоронили

«На гранитной плите, кроме портрета Путина, изобразили российский военный корабль и направление, за которым ему следует идти. Могильный памятник ему установили на въезде в Запорожье. Водители останавливаются, чтобы сфотографировать надгробие», – говорится в сообщении.