В Запорожье Путину пришел «конец»: его похоронили

На въезде в Запорожье активисты установили памятник Путину. На нем они указали дату его рождения и смерти, а также напомнили, куда нужно идти российскому военному кораблю.
Об этом сообщает Zaбор.
На надгробном памятнике указана дата смерти Путина – 24 февраля. Это день, когда Россия вторглась на территорию Украины. Запорожские активисты отмечают, что 24 февраля Путин умер как политик.
Установлением надгробия занимались местные активисты. Памятник стоит на щебне, окрашенном цветами флага Украины.
Об этом сообщает Zaбор.
На надгробном памятнике указана дата смерти Путина – 24 февраля. Это день, когда Россия вторглась на территорию Украины. Запорожские активисты отмечают, что 24 февраля Путин умер как политик.
Установлением надгробия занимались местные активисты. Памятник стоит на щебне, окрашенном цветами флага Украины.
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