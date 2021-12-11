В Запорожье отменили предоставление русскому языку статуса регионального

Запорожский окружной административный суд постановлением от 24 марта 2021 года отменил статус регионального для русского языка на территории Запорожья и области.
Об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.
"Наконец-то отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области. В частности, 24 марта 2021 года Запорожским окружным административным судом принято решение о признании противоправным и недействительным решения облсовета от 16.08.2012 №2 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных законом Украины "Об основах государственной языковой политики", на территории Запорожской области", - говорится в сообщении.
Креминь добавил, что решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.
"Наконец-то отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области. В частности, 24 марта 2021 года Запорожским окружным административным судом принято решение о признании противоправным и недействительным решения облсовета от 16.08.2012 №2 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных законом Украины "Об основах государственной языковой политики", на территории Запорожской области", - говорится в сообщении.
Креминь добавил, что решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.
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